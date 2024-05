Aborto: Pentenero, "stanza dell'ascolto non aiuta genitorialità"

"La consegna delle chiavi della Stanza dell'Ascolto all'interno dell'ospedale Sant'Anna all'associazione Pro Vita, in un periodo di campagna elettorale, dimostra quanto sia propagandistico il provvedimento regionale e poco abbia a che fare con l'attenzione alle donne e alla maternità". Lo dichiara in una nota la candidata alla presidenza della Regione Piemonte per il centrosinistra Gianna Pentenero. "Oltre alle critiche sulla sostanza, possiamo tranquillamente aggiungere anche quelle sulla forma - aggiunge Pentenero -. Così, mentre il presidente Cirio si dichiara laico e strenue difensore della legge 194, la sua maggioranza prosegue con il suo disegno di smantellamento dei consultori e di sostituzione dei professionisti (psicologi, medici e operatori sanitari) con volontari non meglio definiti né preparati, con buona pace anche dall'assessore regionale alla sanità Icardi". "La Stanza dell'Ascolto è solo una ulteriore sede del Movimento per la Vita con l'obiettivo di persuadere le donne a non abortire con promesse mendaci. L'abbiamo ripetuto più volte: dobbiamo passare a una vera difesa delle politiche sulla genitorialità, sull'aiuto alle famiglie senza mancette ma con un sistema di tutele serio, diffuso e inclusivo", ha concluso Pentenero.