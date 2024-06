Disabato (M5s), passo indietro Allegretti gesto raro, apprezziamo

"Ho appreso da fonti di stampa la notizia dell'inchiesta che coinvolgerebbe Marco Allegretti. Mi auguro che Allegretti, professionista serio e competente, possa chiarire ogni aspetto della vicenda nelle sedi opportune". Ad affermarlo, in una nota, è Sarah Disabato, candidata presidente per il M5s in Piemonte. "La decisione di fare un passo indietro dalla competizione elettorale - aggiunge Disabato - dimostra il suo profondo rispetto per le istituzioni e per il Movimento 5 Stelle. Un gesto raro di questi tempi, che condividiamo e apprezziamo".