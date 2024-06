Fondazione Crt, finanziate 15 borse per studiare all'estero

Quindici giovani del Piemonte e della Valle d'Aosta hanno vinto le borse di studio della Fondazione Crt per partecipare ai programmi della Fondazione intercultura. Le destinazioni sono Ungheria, India, Colombia, Costa Rica, Polonia, Germania, Brasile, Cina, Honduras, Argentina, Thailandia, e Repubblica Dominicana. Sette gli studenti torinesi coinvolti: Eleonora andrà in Polonia per un anno, Alice in Germania per sei mesi, Paolo in Brasile per tre mesi, Marco in Cina per un anno, Riccardo in Honduras per un anno, Mirko in Argentina per un anno, e Chiara in Thailandia per sei mesi.