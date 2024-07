URNE VIRTUALI

FdI sempre primo (e cresce ancora). Pd fermo (24%), calano FI e Lega

Per placare la crisi d'astinenza da voto, ecco il sondaggio a tre settimane dalle Europee. Confermata la tendenza bipolare che penalizza i rispettivi alleati. Sale la fiducia nei leader politici, tranne che in Giuseppe Conte. Rilevazione YouTrend per Sky Tg24

A tre settimane del voto per le Europee, Fratelli d’Italia si conferma primo partito, arrivando al 29,2% (+0,4% rispetto al voto per l’Europarlamento). Il Pd è secondo al 24% (-0,1%), il Movimento Cinque Stelle è terzo ma scende sotto al 10% e si assesta al 9,6% (-0,4%). Calano anche Forza Italia e Lega, rispettivamente al 9% e all’8,6% (-0,6% e -0,9%). È quanto emerge dall’ultimo sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca Quorum / YouTrend per Sky TG24. Avs resta stabile al 6,8%. Crescono Azione (3,7%, + 0,3%) e Pace, Terra e Dignità (2,5%, + 0, 3%). Italia Viva è al 2,1%, +Europa al 2%. Sud Chiama Nord è allo 0,6% (-0,6%), gli altri partiti raccolgono il 2,4% (+1,2%). Gli astenuti e gli indecisi sono al 39,8%.

Tutti i leader politici vedono una crescita della loro popolarità, con gradazioni differenti. Nel dettaglio, rispetto al 20 maggio, i leader in cui gli italiani ripongono maggiore fiducia sono: Giorgia Meloni 35% (+3%); Antonio Tajani 29% (+4%); Elly Schlein 28% (+3%). Sempre alto il gradimento per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella (67%). Giuseppe Conte è l'unico leader che vede calare la sua popolarità del 5% (26%), anche se tra gli elettori del M5s il gradimento è altissimo (91%), superiore a quello di qualunque altro leader di partito nei rispettivi elettorati. Matteo Salvini è al 20% (+1%), Carlo Calenda al 17% (+ 2%), Matteo Renzi all’11% (+1%).