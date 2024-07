No Tav in azione la notte scorsa a San Didero e Chiomonte

Alcuni attivisti No Tav hanno staccato pezzi di filo spinato, con ganci e funi, dalle recinzioni dei cantieri di San Didero e di Chiomonte in Val di Susa, nel Torinese. Hanno inoltre acceso batterie multiple di artifici pirotecnici e la polizia ha risposto con idrante e lacrimogeni. Secondo gli investigatori, si tratta di No Tav appartenenti all'ala più oltranzista, riconducibili al centro sociale di Torino Askatasuna. Le azioni sono avvenute nel primo di tre giorni dell'ormai tradizionale "Campeggio di lotta" dei No Tav, che dal 2006 vede ritrovarsi per un fine settimana comitati, associazioni e singoli attivisti contrari alla realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità.