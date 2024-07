Piemonte, Consiglio approva assestamento bilancio 2024-26

Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato con 21 voti a favore e 18 contrari l'Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2024-2026, atto tecnico che ogni anno deve avere il via libera entro il 31 luglio. Il documento è stato illustrato dal relatore di maggioranza Carlo Riva Vercellotti (Fdi), che ha spiegato come i 9 articoli del provvedimento abbiano la finalità di aggiornare le scritture contabili. Il relatore di minoranza Fabio Isnardi (Pd), ha sottolineato la presenza di problemi di cassa. Nell'ambito della discussione, la capogruppo Pd Gianna Pentenero si è soffermata in particolare sulle problematiche della sanità, "dove sono presenti - ha rimarcato - molti punti di debolezza". La capogruppo Avs Alice Ravinale ha stigmatizzato invece "il meccanismo perverso" per cui la Regione ritardando i pagamenti costringe in situazioni difficili coloro a cui non arrivano le risorse, spesso "enti del terzo settore ai quali si esternalizzano i servizi". Prima del voto ha preso la parola l'assessore al Bilancio della giunta Cirio, Andrea Tronzano, sottolineando che "il Piemonte ha avuto un upgrading da agenzie di rating come Moody's". "E' vero - ha ammesso Tronzano - che la cassa è un tema caldo, ma paghiamo a 60 giorni. Certamente un po' soffrono i contributi, ma questo è perché diamo precedenza a stipendi, mutui e fatture. In ogni caso cerchiamo di tutelare tutti a partire dai lavoratori, che per noi sono sacri. Pensiamo di avere ben operato negli anni scorsi, e continueremo a farlo".