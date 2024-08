In Piemonte 1,63 miliardi dal Pnrr, avviati progetti per 1,59

Secondo l'ultimo report della Regione sull'attuazione del Pnrr in Piemonte emerge che al 30 giugno, su un totale di 1,63 miliardi di euro assegnati, risultano avviati progetti per 1,59 miliardi che corrispondono al 97,61% delle risorse complessive. I progetti già conclusi ammontano a 114,15 milioni, mentre altri per un valore di circa 1,29 miliardi (pari all'80,68 per cento dei finanziamenti) sono in corso. Sono inoltre stati avviati progetti aggiuntivi per oltre 193,7 milioni. I dati sono stati forniti dalla Regione mentre è stato annunciato che vengono destinati 3 milioni di euro per il restauro di edifici rurali. Sul fronte della missione 1 (Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo) su 89 milioni assegnati alla Regione Piemonte, sono stati avviati progetti 77,4 milioni pari all'87% delle risorse. Di questi, otto progetti sono già stati conclusi, 222 sono in corso e 127 avviati.