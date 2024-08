Carceri: per la rivolta al Ferrante Aporti quindici indagati

Sono quindici gli adolescenti iscritti sul registro degli indagati per aver preso parte alla rivolta nel carcere minorile Ferrante Aporti di Torino nella notte tra l'1 e il 2 agosto. Lo riportano le pagine locali dei quotidiani Corriere e Repubblica. Il fascicolo era stato aperto dalla procura dei minori subito dopo i disordini, ipotizzando il reato di devastazione. per alcuni e per altri resistenza a pubblico ufficiale e singoli episodi di violenza. L'indagine non è ancora conclusa, altri detenuti potrebbero finire sul registro degli indagati nei prossimi giorni. L'inchiesta della Procura minorile corre parallela a quella della magistratura ordinaria, che a sua volta ipotizza i reati di devastazione e incendio: il fascicolo, al momento contro ignoti, riguarda le azioni che avrebbero compiuto i giovani adulti del Ferrante Aporti, che hanno età comprese tra i 18 e i 25 e che stanno scontando pene inflitte loro quando erano minorenni.