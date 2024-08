Vandalizzati presepi e rubati pc nell'Astigiano, presi autori

Lo scorso 30 luglio erano stati distrutti alcuni presepi, degli oggetti sacri e il sistema di amplificazione usato per le funzioni religiose nella chiesa di Sant'Antonio Abate di piazza Ferraro a Incisa Scapaccino (Asti). Quella stessa notte era stata forzata la porta sul retro della scuola Quattro Valli nella piazza principale del paese ed erano stati portati via 19 pc portatili, una serie di locali erano stati messi a soqquadro e i muri erano stati imbrattati con scritte fatte con bombolette spray. Ne danno notizia i carabinieri di Asti, riferendo che i danni sono stati quantificati in 15.000 euro e che le indagini hanno portato a identificare in quattro ragazzi del posto i presunti vandali. I quattro, tre dei quali minorenni, sono stati deferiti alle competenti autorità giudiziarie, ordinaria e minorile, per i delitti di furto aggravato e danneggiamento in concorso. La rapidità dell'indagine ha permesso anche di recuperare, nelle abitazioni degli indagati, tutto il materiale informatico rubato prima che venisse venduto a Torino, secondo quanto emerso dagli accertamenti. I pc sono stati restituiti alla scuola, così da tornare a disposizione degli studenti per il prossimo anno scolastico.