Arrestato il nipote del boss, era evaso dai domiciliari a Torino

E' stato arrestato Patrizio Bosti junior, nipote e omonimo del boss del clan Contini. La Polizia di Stato lo ha bloccato in esecuzione di un provvedimento di aggravamento della misura cautelare disposto dalla Corte d'Appello di Napoli; poiché, a fine giugno, era evaso dagli arresti domiciliari a Torino L'uomo era finito in manette due anni fa per violenza privata e favoreggiamento aggravati dal metodo mafioso, a seguito dell'aggressione del 16 maggio 2022 al ristorante "Cala la pasta" nel centro storico di Napoli. Le indagini della Squadra Mobile di Napoli e del Servizio Centrale Operativo a seguito dell'evasione, coordinate dalla locale Dda, hanno consentito di rintracciare Bosti jr in un'abitazione di Napoli, di proprietà di un soggetto incensurato, denunciato in stato di libertà per procurata inosservanza di pena aggravata dal metodo mafioso.