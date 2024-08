Un altro giovane morto nel Torinese in monopattino

Un altro giovane è morto in monopattino nel Torinese, oltre alla diciottenne che ha perso la vita ieri, il giorno dopo lo scontro con un'auto nel Canavese, Giulia Grigore. Si tratta Giorgio Di Riso, 28 anni, travolto da un'auto vicino alla tangenziale a Nichelino. A chiamare i soccorsi, ormai inutili per il giovane, è stato l'automobilista stesso, che si è scontrato col monopattino in un tratto buio di strada Debouché. Il giovane stava rincasando dal lavoro.