Rissa a festa dei coscritti nel Torinese, dodici denunciati

Denunciati dai carabinieri di Cuorgnè gli aggressori di un 25enne durante la festa dei coscritti dell'anno 2006, andata in scena lo scorso 2 gennaio nel Comune di Pratiglione, nel Torinese, nella frazione Carella. Sono 12 italiani tra i 17 e i 55 anni. Dovranno rispondere di lesioni personali aggravate in concorso e minaccia aggravata. Nel corso della festa, secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, si è scatenata una rissa che ha visto coinvolte diverse persone contro un ragazzo di 25 anni, colpito a calci e pugni. Uno dei coinvolti ha persino estratto una pistola scacciacani sparando alcuni colpi in aria. A seguito delle lesioni subite, il ragazzo malmenato è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso, con una prognosi di quindici giorni. L'attività investigativa dei militari di Cuorgnè si è rivelata piuttosto complessa ma, grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, è stato possibile identificare gli autori del pestaggio.