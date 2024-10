A Rivoli vandalizzata bacheca informativa di Fratelli d'Italia

"La bacheca informativa del gruppo consigliare di Fratelli d'Italia collocata in piazza Martiri in cui erano stati affissi dei manifesti contro l'aumento della Tari disposto dalla giunta di centro sinistra è stata vandalizzata da ignoti presumibilmente nella notte tra il 2 e 3 ottobre - lo denunciano i consiglieri rivolesi di Fratelli d'Italia Valerio Calosso, Vincenzo Vozzo e Federico Depetris - Non è la prima volta che veniamo presi di mira da maleducati e vandali. Ciclicamente i nostri manifesti vengono strappati". "Siamo scomodi e diamo fastidio - hanno proseguito i consiglieri Fdi - Qualche intollerante ed antidemocratico di sinistra non apprezza lo straordinario lavoro del Governo del presidente Meloni e soffre la nostra presenza in Città in cui ci stiamo distinguendo per condurre un'opposizione alla maggioranza di centrosinistra, attenta, ferma e concreta". "Non ci facciamo intimorire da questi gesti di intolleranza, proseguiamo sul nostro percorso - hanno concluso i consiglieri di Fratelli d'Italia - Presenteremo nelle prossime ore un'interrogazione al sindaco per capire se verranno messe in atto misure per prevenire queste condotte. L'intolleranza coltivata e promossa in certi ambienti di sinistra deve essere isolata, trasversalmente, da parte di tutte le forze politiche che siedono nelle istituzioni affinché questi imbecilli si sentano isolati e non più legittimati nelle loro azioni".