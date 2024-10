Stellantis: M5s, istituzioni facciano la propria parte

"Il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, e il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, partecipino allo sciopero generale del 17 ottobre a Roma a fianco dei lavoratori di Stellantis". Lo chiedono i gruppi comunale e regionale del Movimento Stelle, annunciando la loro presenza "con una rappresentanza del territorio". "L'annuncio dell'avvio della produzione della 500 ibrida nel 2025 a Mirafiori - affermano i pentastellati - non basta: è un momento cruciale, viste anche le ricadute pesanti per le aziende dell'indotto, tenendo conto della valanga di ammortizzatori sociali usate dalle imprese e che rischiano di esaurirsi nei prossimi mesi, tanto da minacciare il futuro lavorativo di 25mila addetti. Dall'amministratore delegato Carlos Tavares, audito in Commissione alla Camera, non abbiamo avuto una certezza sulle produzioni in Italia, non una rassicurazione per i lavoratori e per la filiera, non un'informazione su investimenti e stabilimenti: non ci stiamo a questo scellerato e codardo progetto di dismissione di cui nessuno si assume la responsabilità". "Torino e il Piemonte - affermano - devono continuare a essere al centro del futuro di Stellantis: per questo chiediamo alle istituzioni di essere presenti a Roma, con fascia tricolore e gonfaloni, per difendere i posti di lavoro e il futuro industriale del nostro territorio".