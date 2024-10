Europa Radicale, Cirio si scusi per striscione su Bibbiano

Il presidente Alberto Cirio si scusi per lo striscione su Bibbiano che nel 2019 fu esposto dal Palazzo della Regione Piemonte. E' quanto chiede Igor Boni, di Europa Radicale. "L'esposizione dello striscione sul palazzo della Regione Piemonte che recitava 'verità per Bibbiano' - si legge in una nota - è l'emblema della degenerazione della politica. Era il 2019 e la Giunta Cirio utilizzava a suo uso e consumo una vicenda che già da allora puzzava di populismo. Non per nulla erano la Lega, Fratelli d'Italia e il Movimento 5stelle a cavalcarla in tutta Italia con un giustizialismo becero sulla pelle degli imputati. Oggi le assoluzioni del sindaco Andrea Carletti e degli altri impongono a chi si è macchiato di quella infamia di chiedere almeno scusa. Non solo agli imputati ma a tutti i cittadini piemontesi". Secondo Boni "l'utilizzo strumentale di un edificio pubblico per fare una becera propaganda di parte faceva schifo allora e, a differenza di tanti, noi non lo abbiamo dimenticato". L'esponente di Europa Radicale ricorda che all'epoca scrisse "Ovvio che occorra verità per Bibbiano: la magistratura sta indagando e vedremo gli esiti", aggiungendo che "oggi la verità è arrivata e indica chiaramente che coloro i quali hanno appeso quella scritta devono risponderne pubblicamente".