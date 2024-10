Violenza al pronto soccorso, giovane arrestato dai carabinieri

Minacce e danneggiamenti nella notte al pronto soccorso: se ne è reso protagonista, al San Giovanni Bosco di Torino, un ventisettenne poi fermato dai carabinieri del Nucleo radiomobile. Il giovane ha dapprima minacciato un'infermiera che l'aveva rimproverato per il volume della musica troppo alta, poi, dopo essere stato visitato e dimesso, ha preso a calci e pugni la porta dello studio medico. Infine, ha aggredito i carabinieri intervenuti. I militari l'hanno bloccato e arrestato per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Successivamente per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari.