Stellantis: Lega lancia "operazione verità" su fondi pubblici

La Lega lancia "operazione-verità" su Stellantis. Il partito di Matteo Salvini, viene riferito in una nota, è pronto a ogni iniziativa parlamentare - a partire da una serie di interrogazioni - per chiedere quanto denaro pubblico ha incassato il gruppo negli anni, quanti lavoratori italiani sono stati licenziati o messi in cassa integrazione e quanti stabilimenti sono stati aperti all’estero. La Lega esprime poi "solidarietà ai lavoratori dell’automotive e in particolare a quelli del gruppo Stellantis"."Faremo sentire la loro voce in tutte le sedi", conferma il partito di Salvini.