Tav: in centinaia a Susa per corteo No Tav

Centinaia di attivisti e simpatizzanti No Tav si sono radunati a Susa (Torino) per dare vita a una "manifestazione popolare" contro la realizzazione della nuova linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione. In programma c'è un corteo che dovrebbe snodarsi per il centro della città. Per l'occasione è stata disposta la chiusura di un tratto della strada statale 25 nella zona di frazione San Giuliano, dove nei giorni scorsi sono comparse delle installazioni legate alla preparazione di un cantiere.