Laus sfida a duello Bono

Dopo le insinuazioni dell'esponente grillino, il consigliere regionale democratico lancia il guanto di sfida a un dibattito pubblico senza vincoli di argomenti

Il guanto di sfida è stato lanciato. Il consigliere regionale Mauro Laus ora invoca un incontro chiarificatore al collega del Movimento 5 Stelle Davide Bono, dopo le allusioni avanzate da quest’ultimo sulla regolarità dei bandi pubblici cui avrebbe partecipato la Rear, in alcuni casi aggiudicandosi l’appalto. Glielo manda a dire attraverso la sua pagina Facebook, vera e propria Agorà degli attivisti grillini.

Nessun vincolo sui temi da trattare: “sulla trasparenza in politica, sul sistema degli appalti pubblici e su qualsiasi altro argomento, anche personale” sono le parole riportate da una sua collaboratrice. Laus non ha problemi a dibattere qualunque argomento. E il nostro giornale è pronto a ospitare il confronto, attraverso qualunque mezzo: telecamere o parola scritta.

La querelle è iniziata quando Bono ha messo in dubbio la credibilità de Lo Spiffero, per via delle inserzioni presenti all’interno del giornale, facendo riferimento diretto alla Rear di Laus.

A questo punto la palla passa al capogruppo del Movimento 5 Stelle. Starà a lui decidere se vorrà rispondere, almeno una volta, a tutti quei quesiti rimasti inevasi riguardo alla gestione del tesoretto in suo possesso.