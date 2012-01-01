Monferino “dimentica” i curricula

L’assessore regionale aveva promesso trasparenza nella selezione dei manager della Sanità. Ma a 15 giorni dalla loro nomina non ha ancora messo online la documentazione

TECNICO Paolo Monferino

Aveva garantito la massima trasparenza nella selezione dei sei top manager messi a capo delle Federazioni sanitarie, le nuove struttura sovrazonali introdotte dalla riorganizzazione del settore: pubblicando sul sito della Regione i curricula dei candidati. Parola di Paolo Monferino, il tecnico prestato alla politica a cui il governatore Roberto Cota ha affidato le sorti della Sanità piemontese. Eppure, a quindici giorni dalla loro nomina, in rete non vi è alcuna traccia delle biografie professionali, né dei prescelti né tantomeno degli aspiranti scartati. Forse Monferino ha cambiato idea?

Se lo chiedono i Radicali in una nota nella quale ripercorrono le tappe della vicenda. A partire dal 16 aprile 2012, data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, con curriculum allegato. Un bando peraltro singolare, giacché non viene richiesta la laurea né alcun altro requisito. Qualche giorno dopo gli esponenti radicali Silvio Viale e Giulio Manfredi chiedono all´assessore di mettere online i curricula di tutti i candidati.Il 27 aprile 2012 la Giunta regionale nomina i sei responsabili di Federazione.Il 29 aprile Repubblica ospita la lettera di un candidato bocciato, che sollecita Monferino a pubblicare la documentazione. Richiesta a cui lo stesso assessore risponde positivamente sostenendo di aver «trovato molto interessante l’idea», in modo che «chiunque possa rendersi conto di chi erano i candidati e possa valutare a sua volta, in piena libertà come abbiamo fatto noi. Lo faremo. Credo sia importante dare la massima trasparenza possibile a queste procedure».