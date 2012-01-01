Auto in panne: ancora male Fiat

Il gruppo del Lingotto ha registrato ad aprile un calo delle immatricolazioni in Europa dell’11,3%. La sua quota di mercato continua a calare. Performance negativa di Alfa Romeo

Vendite del gruppo Fiat in calo in Europa dell'11,3% ad aprile, con 75.462 auto immatricolate. Lo rileva l’Acea secondo cui la quota mercato è passata dal 7,5% al 7,1%. Nei primi 4 mesi del 2012 il calo è stato del 17,9% rispetto all'analogo periodo del 2011 con una quota mercato passata dal 7,4% al 6,5%. Tra i vari marchi del gruppo il calo peggiore è stato registrato da Alfa Romeo con un -31,3% ad aprile e un -31,8% nel quadrimestre, mentre in miglioramento risultano Jeep con un incremento mensile del 31,9% e complessivo del 51,7%, e Lancia/Chrysler con un +8,1% il mese scorso e un +1% da inizio anno.

È comunque tutto il mercato dell’auto che continua a manifestare vistose difficoltà. Nella Ue, sempre ad aprile, secondo Acea, la flessione è stata del 6,9% rispetto allo stesso mese del 2011, a 1.017.912 nuove immatricolazioni. Nei primi 4 mesi le immatricolazioni sono scese del 7,5%.



Ad aprile fanno peggio paesi come l’Italia dove le immatricolazioni sono scese del 18% e la Spagna del 21,7%. In Francia il mercato si è contratto dell’1,9% mentre sono cresciute Gran Bretagna e Germania rispettivamente del 3,3% e del 2,9%. Nei primi 4 mesi l'Italia è stata la peggiore tra i mercati maggiori con un calo del 20,2% seguita dalla Spagna con un -17,5%. A sostenere la domanda la Germania con un +1,8% e la Gran Bretagna +1,4%.