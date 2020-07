TARTASSATI

La crisi abbatte il gettito Irap

Le casse della Regione Piemonte vanno in sofferenza. Dal 2008 l’imponibile dell'imposta sulle attività produttive è diminuito di circa il 45%. E il trend è in progressivo e drastico peggioramento, anche rispetto alle altre regioni del Nord. Allo studio una rimodulazione

In Piemonte il gettito regionale dell’Irap è in calo. La progressiva e sempre più drastica riduzione dell’imposta regionale che grava sulle attività produttive è stata al centro dei lavori della Prima Commissione di Palazzo Lascaris che sta analizzando la situazione in vista di una sua rimodulazione. A questo scopo dopo il 20 luglio si riunirà un gruppo di lavoro composto da consiglieri regionali e tecnici che dovrà elaborare una proposta.

A documentare il calo dell’Irap sono stati l’assessore regionale al Bilancio Andrea Tronzano, il dirigente Fabrizio Zanella e il ricercatore dell’Ires Sabino Piazza. Dai dati forniti emerge che nella nostra regione, come nel resto d’Italia, dal 2008 l’imponibile è diminuito di circa il 45%. Rispetto al resto del nord, però, la il Piemonte registra un calo dell’imponibile più veloce. Nel 2012 il gettito da manovra propria (lo 0,92% che la Regione può autonomamente scegliere di incrementare o diminuire dall’aliquota) era di 34 milioni, nel 2017 di 6,6 milioni. Questo è dovuto in parte alla crisi economica, in parte alla scelta del governo nel 2015 di abbattere dall’imponibile il costo del lavoro dipendente.

Che fare? Secondo l’assessore Tronzano bisogna decidere su utilizzare la rimodulazione dell’Irap per incrementare il gettito o se invece sostenere con sgravi i settori più in difficoltà della nostra economia. Attualmente in Piemonte l’Irap è più alta per le banche e le assicurazioni, mentre le agevolazioni vanno alle cooperative sociali, alle onlus, alle Ipab e ai piccoli editori. Marco Grimaldi (Luv) ha chiesto di approfondire l’indagine su settori che pagano in minima parte l’Irap, come il delivery, in modo da ricostruire i meccanismi che portano a limitare o azzerare l’imposta versata. Per Davide Nicco (FdI) dalla sola dichiarazione dei redditi è difficile ricostruire i movimenti delle aziende. È stato infine ricordato che, grazie alla convenzione della Regione Piemonte con l’agenzia delle entrate, nel 2018 sono stati effettuati oltre 14.500 accertamenti sul pagamento dell’Irap.