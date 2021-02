Covid: Piemonte potenzia laboratori, bando da 10 milioni

La Regione Piemonte mette in campo dieci milioni di euro per potenziare la ricerca nella lotta contro il Covid-19. Il bando è articolato su due linee, una per potenziare i laboratori pubblici, l'altra per sviluppare progetti di ricerca. Aprirà il 9 marzo e si chiuderà il 15 giugno. Gli obiettivi sono quelli di sostenere il sistema della ricerca pubblica e la rete dei laboratori e delle strutture di ricerca esistenti, supportando gli investimenti in attrezzature, impianti o tecnologie connessi al Covid-19. E anche aiutare progetti di ricerca industriale in collaborazione con enti che abbiano un ruolo riconosciuto nell'ambito del sistema sanitario regionale. "Il mondo occidentale - sottolinea l'assessore alla Ricerca applicata, Matteo Marnati - non si è trovato pronto ad affrontare una pandemia di questa portata. Investire sulla ricerca e' l'unica soluzione per sconfiggere il virus e affrontare l'emergenza. Questi fondi serviranno per strutturare la rete di ricerca piemontese e avere un ritorno immediato nell'applicazione delle scoperte contro il Covid". I progetti dovranno prevedere una rapida realizzazione, visto il carattere emergenziale della misura, e gli investimenti dovranno essere compresi tra 300 mila e un milione di euro. I contributi, a fondo perduto, potranno coprire fino al 75% delle spese per i laboratori e fino all'80% per la ricerca.