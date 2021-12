EMERGENZA SANITARIA

Piemonte, Natale in giallo

Con questi dati sui ricoveri la regione sarebbe destinata a cambiare colore la prossima settimana, ma Cirio studia una stretta già entro le prossime 48 ore: subito le mascherine anche all'aperto. Ieri oltre 3mila nuovi casi e 70 ospedalizzazioni in più

“Sto lavorando a un’ordinanza che anticipi a venerdì l’entrata in zona gialla del Piemonte, di fatto già destinato a questa disposizione dal prossimo lunedì in considerazione dei dati di questi giorni. Un modo per cercare di mettere più in sicurezza e al riparo questo weekend di feste natalizie”. Ad annunciare la stretta è il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, a margine dell’inaugurazione all’ospedale Mauriziano di Torino della nuova Tac della Radiologia del Pronto soccorso e del Vaccino-day pediatrico. “Domani – aggiunge – ne discuterò incontrando in Regione il sindaco del capoluogo, i prefetti, i presidenti di Provincia e il Miur”. Poche ore prima era toccato all’assessore alla Sanità, Luigi Icardi, preconizzare il cambio di colore, pur fissandolo a dopo le feste. “Per entrare in zona gialla – aveva ricordato Icardi – bisogna superare tre parametri: i 50 casi positivi al Covid ogni 100mila abitanti, già ampiamente superato, il 10% di utilizzo dei posti in terapia intensiva, e il 15% di utilizzo dei posti nei ricoveri ordinari. Siamo alle soglie di questi limiti, vedremo nell’ultimo report i dati ministeriali, ma è probabile che da dopo Natale si possa passare in zona gialla”. Il Piemonte ha già superato o sta per superare tutti e tre questi parametri, di qui la decisione di Cirio di anticipare un provvedimento che avrebbe assunto il Governo all'indomani delle festività natalizie.

“Sono i numeri a parlare – ha aggiunto Cirio – come presidenti di Regione non abbiamo chissà quale libertà di movimento, se non anticipare alcune disposizioni per aumentare la sicurezza del territorio. Come obbligare l’uso delle mascherine all’aperto, come si deve fare nelle regioni gialle”. Cirio ha poi parlato ancora una volta del problema dei non vaccinati “che rappresentano l’80% delle persone in terapia intensiva. Persone che tolgono posto a chi ne avrebbe diritto mettendo a rischio la salute degli altri. Chi ha un infarto non ha a disposizione posti letto”. Circa l’ipotesi dell'obbligo vaccinale ha aggiunto: “Ho sempre pensato che sia meglio convincere, e i numeri lo dimostrano, in estate erano 800mila le persone over 12 che potevano iscriversi per la prima dose, ora 450.000. Credo però che si possa pensare di ampliare la categoria degli obbligati a vaccinarsi perché a rischio assembramenti”, ha concluso Cirio.

L’ordinanza a cui la Regione sta lavorando per il fine settimana riguarda l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto, per altro già stabilito da numerosi sindaci. Le altre disposizioni previste dalla zona gialla, comprese quelle relative ai ristoranti e agli impianti di sci, entreranno in vigore soltanto con l'ingresso del Piemonte nella nuova fascia.

Nella settimana scorsa l’incidenza regionale (ovvero l’incremento settimanale di nuovi casi per 100mila abitanti) è di 323.2, in aumento (+49,4%) rispetto ai 216.4 della scorsa settimana. L’aumento maggiore si è registrato nella fascia di età 19-24 anni che sale a 344.5 casi da 171.8 con un aumento del 100,5% rispetto alla settimana precedente. La fascia 25-44 anni sale a 415.8 casi dai 268.4 della scorsa settimana (+54,9%).Nella fascia 45-49 anni i casi si attestano a 329.2 dai 228.6 della settimana scorsa (+44%), mentre nella fascia 60-69 anni sono a 231.6 in salita da 150 (+54,4%). Sono 185.6 i nuovi casi di Covid tra i 70-79 anni, erano 124.3 la scorsa settimana (+49,3%). In aumento anche la fascia over80 che si conferma quella con meno casi: 85.3 questa settimana rispetto ai 59.3 del periodo precedente con un incremento del 43,8%.

Ieri l’ultimo bollettino regionale parlava di 3.218 nuovi casi come non accadeva dal 27 novembre dello scorso anno, quando furono 3.149. Nove i decessi (sei dei quali di persone non vaccinate), mentre i ricoveri hanno effettuato un nuovo balzo: 830 nei reparti ordinari (+68), mentre restano stabili le terapie intensive, dove sono 64 (+2).