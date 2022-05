Covid: in Piemonte 2.496 nuovi casi, -21 ricoverati

In Piemonte nuovi 2.496 casi di Covid con un tasso di positività del 13,4%, rispetto ai 18.564 tamponi diagnostici processati, di cui 16.179 test antigenici. Negli ospedali 744 ricoverati nei reparti ordinari (-21 rispetto a ieri, 15 in terapia intensiva, come il giorno precedente. Sei i morti.