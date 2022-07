CAMPANILE SERA

Manassero ha trovato la (s)quadra, ai civici sette assessori su nove

Dopo oltre due settimane di trattative ecco la nuova giunta di Cuneo. Nessun esterno, come ampiamente annunciato. Il Pd, primo partito, ottiene solo due posti, peraltro con deleghe marginali. "Centro" si accontenta di quattro ingressi ma ha in mano la ciccia

Quattro assessori a Centro per Cuneo (il vicesindaco Luca Serale, Cristina Clerico, Valter Fantino e Luca Pellegrino), due al Pd (Gianfranco Demichelis e Sara Tomatis), due a Crescere insieme (Andrea Girard e Paola Olivero) uno a Cuneo Sollidale (Alessandro Spedale), che però ottiene anche la guida del Consiglio comunale con Marco Vernetti. Dopo oltre due settimane di estenuanti trattative la neo sindaca Patrizia Manassero riesce finalmente a comporre la squadra. Come da lei stesso annunciato non c’è nessun esterno e già così è stato abbastanza difficile assecondare i desiderata di tutti. Dal giorno della sua elezione, la prima cittadina è stata ostaggio di un accordo tra i vertici dei due principali azionisti della coalizione – Beppe Delfino e il segretario dem Mauro Calderoni – che prevedeva ben cinque assessori su nove alla lista Centro per Cuneo in cambio del via libera alla candidatura a sindaco di Manassero. Alla fine, vista anche la leggera flessione decretata dalle urne, Delfino ha dovuto cedere un posto in giunta.

A guardare l'elenco delle deleghe però è evidente come i comparti strategici siano nelle mani di Centro per Cuneo e delle altre liste civiche. Pur di strappare due assessori il Pd si è accontentato infatti delle "varie ed eventuali", con la Tomatis – imposta dalla deputata Chiara Gribaudo – che si occuperà di Turismo e Demichelis di Ambiente. I civici di Delfino ottengono i Lavori pubblici con il vicesindaco Serale, Cultura e Personale con Clerico, il Bilancio con Fantino e la Mobilità con Pellegrino. L'altro assessore forte è Spedale (Urbanistica), che con Manassero e Serale si era giocato la candidatura a sindaco del centrosinistra.

Ecco tutti gli assessori con le principali deleghe:

Patrizia Manassero: Salute, ospedale, coordinamento Pnrr e fondi europei, piano periferie e agenda urbana, sicurezza, cooperazione internazionale e pace, legalità, relazioni istituzionali, politiche di area vasta, società partecipate.

Luca Serale (vice sindaco): Comparti produttivi – terzo settore – comunicazione - lavori pubblici – strade - trasporti - funebri.

Valter Fantino: bilancio – tributi – economato – legale e contratti – sport.

Alessandro Spedale: urbanistica – piano strategico – valorizzazione del patrimonio.

Cristina Clerico: cultura - università - pari opportunità – politiche giovanili– polizia locale – personale.

Paola Olivero: socioeducativo - servizi scolastici – servizi per l’infanzia - volontariato - terza età - tutela animale.

Gianfranco Demichelis: ambiente - parco fluviale– protezione civile– verde pubblico.

Andrea Girard: innovazione – sed – sportello del cittadino e semplificazione.

Sara Tomatis: manifestazioni – turismo - metro montagna.

Luca Pellegrino: mobilità – città accessibile - piste ciclabili – presidio del territorio - quartieri e frazioni.