ECONOMIA DOMESTICA

Il Piemonte conquista l'Europa: turismo oltre i livelli pre Covid

Aumentano presenze e pernottamenti, anche rispetto al 2019. A trascinare il comparto i visitatori stranieri (+84% rispetto allo scorso anno). Affezionatissimi i tedeschi. Buone prospettive per la stagione invernale. Le misure della Regione per le strutture ricettive

Il turismo in Piemonte è tornato ai livelli pre pandemia, anzi ha superato gli arrivi e i pernottamenti del 2019 confermandosi uno dei comparti più in salute nel tessuto economico regionale. “Il contesto è favorevole – ha sottolineato l’assessore al Turismo Vittoria Poggio – e lo stiamo accompagnando con misure di sostanza, approvate nell’ambito del nostro piano strategico”. Due di queste cubano per 6 milioni, assegnati ad albergatori e operatori della montagna per l’acquisto di e-bike e per riqualificare le strutture anche con impianti energetici di nuova generazione. E il piano di ammodernamento di 16 strade storiche delle alpi distribuite tra Cuneo, Torino, Biella, Vercelli e Vco.

I flussi turistici si stanno assestando verso una tendenza a salire anche in queste settimane dopo una estate di ripresa sostenuta da una prima parte dell’anno in cui era stata registrata una crescita doppia rispetto alla media dei territori italiani. Conferma che arriva dalle oltre 9mila notti e più di 500 pacchetti esperienziali venduti con la formula 4X1 del voucher vacanza con Langhe, Roero e Monferrato al vertice delle preferenze tallonate dalla Valle di Susa e dalla zona dei laghi ma soprattutto il boom della vendemmia didattica e della ricerca del Tartufo.

«La ripresa del turismo in Piemonte è ormai un dato di fatto – sottolinea il presidente di Visit Piemonte, Beppe Carlevaris –. Già con il consuntivo dell’estate 2022 avevamo rilevato una crescita degli arrivi del 27% rispetto a un 2021 ancora penalizzato dalla coda delle incertezze della pandemia”. Secondo i dati dell’Osservatorio turistico regionale, tra aprile e ottobre l’incremento degli arrivi è stato del 43% rispetto all’anno scorso con movimenti che superano persino quelli del 2019 (+4,7% di arrivi e +7,5% di presenze). Un contesto in cui sempre più forte è il traino della componente proveniente dall’estero (+84% di arrivi e +78% di pernottamenti). La Germania è sempre il primo mercato estero per arrivi e pernottamenti: i turisti tedeschi che hanno scelto il Piemonte hanno prodotto unincremento del 44% rispettoallo stesso periodo del 2021; a seguire,Benelux, Francia e Svizzera, che superano tuttii valori del 2019. Da segnalare infine il Regno Unito che, pur restando sotto ai valori del periodo pre-pandemico (e pre-Brexit), moltiplica persetteipernottamenti del 2021.

Le prospettive per la stagione invernale in arrivo sono promettenti. Tra gli italiani che pensano di fare una vacanza durante la prossima stagione invernale, il 47% indica il Piemonte come destinazione. In particolare, l’8% sicuramente sì e il 39% probabilmente sì (rispettivamente 5% e 44% nel 2021). Numeri confermati anche dall’aumento delle recensioni online: +43,1% per il comparto ricettivo in cui la soddisfazione del cliente è in crescita rispetto allo scorso anno.