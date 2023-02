TRAVAGLI DEMOCRATICI

"Non ho sostenuto Schlein, troppi impegni per pensare al congresso"

La replica del sindaco di Alessandria Abonante a un articolo dello Spiffero che lo ha inserito tra i supporter della della deputata emiliana nella corsa alla segreteria del Pd. Poi precisa: "Nessuna contrapposizione con Rita Rossa". Ma non rivela per chi ha votato

“Non ho sostenuto Elly Schlein”. All’indomani dell’articolo pubblicato dallo Spiffero in cui Giorgio Abonante viene inserito tra i supporters della deputata emiliana, è il sindaco di Alessandria ad alzare la cornetta per informare che no, di questo congresso “non mi sono occupato perché non ho avuto il tempo materiale per farlo”. Troppo impegnato nell’amministrazione cittadina? Forse. Eppure qualcuno aveva scorto una sorta di vicinanza del primo cittadino alla sfidante di Stefano Bonaccini, forse perché alcuni dei suoi collaboratori più vicini avevano scelto lei o per via di quella sua presenza in prima fila all'incontro alla Ristorazione Sociale. E gli stessi supporter della candidata multigender hanno sempre annoverato il sindaco mandrogno tra i loro punti di forza sul territorio piemontese.

Nel Pd locale tra coloro che si sono spesi per la giovane parlamentare italo-svizzero-statunitense c’era Nicola Mandirola, capo di gabinetto di Abonante, e l’assessore Giorgio Laguzzi, considerato il componente della sua giunta a lui più vicino. Questo basta per considerare anche Abonante sostenitore di Schlein? Evidentemente no. Nel colloquio telefonico il sindaco spiega che “per rispetto delle varie sensibilità all’interno della mia giunta ho deciso di non parteggiare”, posizione che qualcuno potrebbe considerare pilatesca, ma è quella che alla fine ha deciso di assumere e come tale va rispettata. Dunque, Abonante, sindaco e dirigente del Pd eletto un anno fa con una coalizione ampia in cui è stato capace di includere anche il Movimento 5 stelle, non ha parteggiato né per un candidato né per l’altro e ribadisce la sua stima per entrambi. L’inquilino di Palazzo Rosso ha anche contestato la lettura di una presunta contrapposizione con Rita Rossa, ex sindaca di provata fede fassiniana e fiera sostenitrice di Bonaccini, che anche grazie al suo proselitismo si è imposto nel circolo cittadino di Alessandria, mentre ha perso in provincia. L’ultima domanda ad Abonante, durante il breve e schietto colloquio telefonico è stata questa: “Mi può dire almeno per chi ha votato?”. Ma anche su questo lui si è trincerato dietro la segretezza del voto.