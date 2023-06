OPERE & OMISSIONI

Metro 2, arriva il commissario

L'attesa nomina del Ministero dei Trasporti: sarà il presidente di Infra.To Chiaia. Soddisfatti Salvini e il sindaco di Torino Lo Russo: "Figura di assoluta competenza che conosce molto bene l'opera. Così risparmieremo due anni"

Come ampiamente previsto sarà Bernardino Chiaia il commissario per la realizzazione della Metro 2 di Torino. Professore ordinario di Scienza delle costruzioni al Politecnico, Chiaia è già presidente e amministratore delegato di Infra.To, società pubblica di progettazione che ha in mano il piano per la realizzazione della seconda linea. A nominarlo è stato il Ministero delle Infrastrutture, sentiti Mef e Comune di Torino, secondo quanto previsto dalla norma apposita contenuta nel recente decreto-legge sul Pnrr. “Abbiamo mantenuto gli impegni: siamo determinati ad accogliere le richieste degli enti locali affinché le nostre città e tutta Italia possano diventare sempre più moderne” esulta Matteo Salvini, che aveva dato subito ampia disponibilità a intraprendere la strada del commissario durante l’incontro a Roma con il sindaco Stefano Lo Russo e il governatore Alberto Cirio.

Con l’indicazione del commissario la realizzazione dell’opera dovrebbe subire una netta accelerazione. Per Lo Russo la nomina del commissario consentirà a Torino di guadagnare “almeno 24 mesi”. Secondo il nuovo cronoprogramma i lavori il progetto del primo lotto potrebbe essere pronto entro il 2024, l'anno successivo si stima possano iniziare i lavori. Da quel momento in otto anni l'opera sarà completata. Al momento la deadline è fissata al 2033. “Siamo davvero soddisfatti” dice Lo Russo. “Il professor Chiaia è figura torinese di assoluta competenza tecnica e conoscenza diretta dell’infrastruttura e questo elemento è davvero importante per accelerarne la realizzazione”.