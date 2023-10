Montaruli (FdI), opposizioni piegate alle proteste dei violenti

"Dalle parole di esponenti autorevoli del Partito Democratico, incredibilmente, emergerebbe ancora una volta la solidarietà verso i centri sociali contro la polizia. E' questo il dato preoccupante: la sinistra anziché battersi per il pluralismo e la protesta pacifica finirebbe per difendere chi organizza cortei, con uova in tasca e l'intenzione di violare le misure delle forze dell'ordine, volte a garantire l'incolumità pubblica. Pur di andare contro il governo Meloni i dirigenti della Schlein forse non si rendono conto di schierarsi a favore di Askatasuna, la cui pericolosità è documentata e nota a chiunque circoli con il paraocchi ideologico. Chi deve davvero delle spiegazioni sono quindi le attuali opposizioni che sembrano ormai piegate alle prepotenze dei violenti travestiti da studenti". Così Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.