URNE VIRTUALI

Salvini "sfianca" Meloni e vede il 10%

Mai così bene dalle scorse elezioni. M5s in flessione ma non ne approfitta il Pd, sostanzialmente fermo. FdI perde qualche decimale restando il primo partito. La coalizione di centrodestra allunga le distanze e si attesta al 46,7%

La “strategia dello sfiancamento” inizia a produrre qualche risultato. Dopo settimane passate a fare il controcanto a Giorgia Meloni su molte decisioni di governo, Matteo Salvini vede finalmente crescere la sua Lega (+0,6%), arrivando a sfiorare la doppia cifra e facendo registrare il miglior dato di questa legislatura (9,8%). È questa la principale novità della Supermedia dei sondaggi di quest’ultima settimana. L’altro elemento degno di nota è la perdita di mezzo punto in quindici giorni del Movimento 5 Stelle, anche se della flessione del partito di Giuseppe Conte pare non riesca ad approfittare Elly Schlein. Il Pd, anzi, cede lo 0.1%. Sono le uniche due variazioni di rilievo in un quadro che per il resto si conferma estremamente stabile ormai da molti mesi. In “classifica” resta in testa FdI con il 28,7%, segue a distanza il Pd al 19,6, registrando entrambi una leggera flessione. La coalizione del Centrodestra cresce di mezzo punto e si attesta al 46,7.

LISTE

FdI 28,7 (-0,2)

Pd 19,6 (-0,1)

M5s 16,1 (-0,6)

Lega 9,8 (+0,5)

Forza Italia 7,2 (=)

Azione 3,6 (-0,3)

Verdi/Sinistra 3,5 (+0,1)

Italia Viva 2,7 (+0,1)

+Europa 2,3 (-0,2)

Italexit 1,8 (- 0,2)

Unione Popolare 1,3 (-0,1)

Noi Moderati 1,1 (+0,3)

COALIZIONI 2022

Centrodestra 46,7 (+0,5)

Centrosinistra 25,4 (-0,2)

M5s 16,1 (-0,6)

Terzo Polo 6,3 (-0,2)

Italexit 1,8 (-0,2)

Altri 3,6 (+0,6)

NB: le variazioni tra parentesi indicano lo sconto rispetto alla Supermedia di due settimane fa (5 ottobre 2023) NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 5 al 18 ottobre, è stata effettuata il giorno 19 ottobre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerazioni sono stati realizzati dagli istituti Eumetra (data di pubblicazione: 12 ottobre), Noto (17 ottobre), Piepoli (12 ottobre), Quorum (16 ottobre), SWG (9 e 16 ottobre) e Tecnè (7 e 14 ottobre). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.