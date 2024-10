I giovani non hanno paura dell'intelligenza artificiale

Sette giovani su 10 guardano con ottimismo all'impatto dell'intelligenza artificiale sul loro avvenire, come uno strumento in più per realizzarsi. Più diffidenti i meno giovani, che mostrano maggiore apertura quando scorgono gli effetti concreti dell'AI sui problemi della vita di tutti i giorni. Lo dice una ricerca, a cura di Livio Gigliuto, presidente dell'Istituto Piepoli e direttore generale Fondazione Italia Digitale, presentata in occasione del Festival del Digitale Popolare dal 4 al 6ottobre in piazza San Carlo a Torino. Ispirato quest'anno a Ridurre distanze, superare diseguaglianze il Festival torna per la terza edizione a scandagliare l'evoluzione del rapporto tra italiani e digitale nei più diversi ambiti della vita quotidiana, a partire dai giovani, per analizzare come stia cambiando il mondo del lavoro e la pubblica amministrazione, la scuola, come siano sempre più centrali i social nella comunicazione e soprattutto i loro protagonisti, ovvero gli influencer. Al Festival parteciperanno gli influencer della salute noti sui social come 'HeiMI', che promuovono la salute a oltre 1 milione di follower. Attesi al Museo Nazionale del Cinema Leonardo Bonucci e Cecilia Salvai, calciatrice della Juventus Women e della Nazionale Italiana. Sabato 5 attesi Chiellini, Cruciani e Moual, la vicepresidente della Camera Ascani, Geopop, Davide D'Urso, Giorgia Soleri.